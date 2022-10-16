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Giriş Tarihi: 16.10.2022 22:10 Son Güncelleme: 16.10.2022 22:14

Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletli kurye ile bir otomobil feci şekilde çarpıştı. Kurye, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce savruldu. Hızını alamayan otomobil bir başka araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu

Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesinde feci bir kaza meydana geldi. Sadi Pekin Caddesi üzerinde seyreden motosikletli kurye ile tali yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü ise savruldu. Motosiklete çarpan otomobil, hızını alamayarak bir başka otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücü ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın görüntüleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video

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Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu
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