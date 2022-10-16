Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesinde feci bir kaza meydana geldi. Sadi Pekin Caddesi üzerinde seyreden motosikletli kurye ile tali yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü ise savruldu. Motosiklete çarpan otomobil, hızını alamayarak bir başka otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücü ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın görüntüleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video