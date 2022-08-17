Fethiye’de feci kaza! Rus turist hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde Rus turist Damır Kurmangelev (34) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Kaan Akça (21) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çaba gösterdi.