Fethiye’de halde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Fethiye'de bir toptancı halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karaçulha Mahallemizdeki bir halde çıkan yangın üzerine ekiplere haber verildi. İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle bölgeye giderek söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın maddi hasara neden olurken, herhangi bir can kaybı yaşanamadı. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de yangın bölgesine gitti.

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden AK Parti'li Demir, "Karaçulha Mahallemizdeki Toptancı Hali'nde çıkan yangın nedeniyle bölgeye giderek söndürme çalışmalarını takip ettik. Yangının büyümeden söndürülmesi ve can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz. Tüm üreticilerimize ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.