Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını
Giriş Tarihi: 27.1.2024 14:17 Son Güncelleme: 27.1.2024 14:39

Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını

Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine, jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 45 şüpheliye toplam 289 bin 125 TL idari para cezası kesildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisinin alındı. Bunun üzerine icra edilen adli arama elektrik prize takılı tombala makinesi, 180 adet pinpon topu , 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşme için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 750 TL suçtan elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.

Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video

Kumar oynadığı tespit edilen 45 şüpheliye toplam 289 bin 125 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını
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