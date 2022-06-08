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Giriş Tarihi: 8.6.2022 15:12 Son Güncelleme: 8.6.2022 15:33

Fethiye’de kaçak yapılar yıkılıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Şövalye Adasında bulunan imara aykırı olduğu belirlenen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Doğa harikası Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor. Fethiye açıklarında Şövalye Adası'nda kaçak yapılar tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı.

Adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bulundu. Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

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Fethiye’de kaçak yapılar yıkılıyor
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