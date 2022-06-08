Fethiye’de kaçak yapılar yıkılıyor

Doğa harikası Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor. Fethiye açıklarında Şövalye Adası'nda kaçak yapılar tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı.
Adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bulundu. Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.