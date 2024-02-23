Fethiye’de kahreden kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Fethiye- Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada otomobilin yolun diğer tarafına geçmek için yavaşlayan motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruluyor.