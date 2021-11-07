Fethiye’de kaybolan turistler bulundu

Fethiye
Kabak Koyu yakınlarında yürüyüşe çıkan turistler kayboldu. Kabak-Cennet Koyu arasında akşam saatlerinde araçlarından inerek yürüyüşe çıkan Nadiia P. ile eşi, yaklaşık 2 saatlik gezintisinden sonra yolarını kaybederek mahsur kaldı. İhbar üzerine söz konusu bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AKUT, AFAD ve JAK ekipleri tarafından, Nadiia P. ile eşini arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan arama sonucunda, Nadiia P. ile eşi bulundu. Güvenli bölgeye ulaştırılan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.