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Giriş Tarihi: 7.11.2021 22:08 Son Güncelleme: 7.11.2021 22:08

Fethiye’de kaybolan turistler bulundu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Fethiye’de kaybolan turistler bulundu

Fethiye Kabak Koyu yakınlarında, akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan turistler kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarılan çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye Kabak Koyu yakınlarında yürüyüşe çıkan turistler kayboldu. Kabak-Cennet Koyu arasında akşam saatlerinde araçlarından inerek yürüyüşe çıkan Nadiia P. ile eşi, yaklaşık 2 saatlik gezintisinden sonra yolarını kaybederek mahsur kaldı. İhbar üzerine söz konusu bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AKUT, AFAD ve JAK ekipleri tarafından, Nadiia P. ile eşini arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan arama sonucunda, Nadiia P. ile eşi bulundu. Güvenli bölgeye ulaştırılan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Fethiye’de kaybolan turistler bulundu
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