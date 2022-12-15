Fethiye’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Çevre yolunda meydana gelen kazada Ali Bahat (61) idaresindeki motosiklet ile aynı yöne seyir halindeki Mustafa Yıldız (26) idaresindeki kamyon çarpıştı.
Kazanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Elif Bahat (66) ve sürücü Ali Bahat yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Elif Bahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Ali Bahat ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yol kontrollü olarak açık tutuldu.