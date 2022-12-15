Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:59 Son Güncelleme: 15.12.2022 15:55

Fethiye’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Çevre yolunda meydana gelen kazada Ali Bahat (61) idaresindeki motosiklet ile aynı yöne seyir halindeki Mustafa Yıldız (26) idaresindeki kamyon çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Elif Bahat (66) ve sürücü Ali Bahat yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Elif Bahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Ali Bahat ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yol kontrollü olarak açık tutuldu.

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Fethiye’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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