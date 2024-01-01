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Giriş Tarihi: 1.1.2024 15:25 Son Güncelleme: 1.1.2024 15:44

Fethiye'de kostümler ile denize girdiler

Muğla’nın Fethiye İlçesinde bir grup yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için gerçekleştirilen etkinlikte değişik kostümlerle denize girdiler.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de kostümler ile denize girdiler

Çalış Children Charirty (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup Foça mahallesindeki Çalış plajında bir araya geldi. Hazırladıkları farklı kostümleri giyen çoğunluğu İngiliz uyruklu vatandaşlar geri sayımın ardından denize girdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte bir süre UFO, karides, Vikinkler ve diğer değişik kostümlerle yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonları ile görüntüledi. Dernek dönem Başkanı Ann Pavıer gazetecilere yaptığı açıklamada derneğin 15 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yapılan etkinlikte toplanan paraların çocuklara eğitim ve sağlık yardımı için kullanıldığını aktaran Ann Pavıer "Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım derneklerinin davet ediyoruz ve sponsorlar ile etkinliği düzenliyoruz. 12 yıldan bu yana gerçekleştiriyoruz. Çeşitli Kostümler ile denize giriyorlar. Hemde güzel bir yılbaşı etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl da etkinlik yoğun bir ilgi gördü" dedi.

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Fethiye'de kostümler ile denize girdiler
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