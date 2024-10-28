Fethiye’de kurt köpeği görev yapan polislere saldırdı: Köpeğin elinden ısırdığı polis hastaneye kaldırıldı

Sokak hayvanlarının uyutulması için çıkarılan kanunun geri çekilmesi tartışmaları yaşanırken, Fethiye'de görevli 2 polis memuru siyah renkli olan ismi öğrenilemeyen bir kurt köpeğinin saldırısına uğradılar. Fethiye'de saat 12.50 sıralarında Beşkaza Meydanı Kordon Boyu'nda bir günübirlik tur teknesi sahibinin olduğu öğrenilen iri yarı siyah renkli kurt köpeği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Kordon Boyu'nda görevlendirilen 2 polis memuru tören saatini beklerken bu köpek bir anda havlayarak polis memurlarına saldırdı.

Siyah kurt köpeğini durdurmak isteyen polis memuru Uğur Yıldırım'ın sol eli bir anda kanlar içinde kaldı. Diğer polis görevlisi Sadi Beyhan da köpeği durdurmak için çevreden yardım alsa da köpek saldırıya devam etti. Sol elinden yaralanan polis memuru Uğur Yıldırım için çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, bir bayan ceketini çıkarıp kanayan bölgeye tampon uygulaması yaparak, kanı durdurmaya çalıştı. Bu arada çevreden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yaralanan polis memuru bir kenara yatırılıp sağlık ekibi beklenirken, köpek diğer polise saldırmaya devam etti.

Sağlık ekibi olay yerine gelip, sol elinden kurt köpeğinin ısırması sonucu yaralanan polis memuru Uğur Yıldırım'a ilk müdahaleyi yapıp, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer polis memuru Sadi Beyhan ise adeta şok geçirdi. Görevli polis memurlarına saldıran kurt köpeği ise çevredeki vatandaşlar tarafından tekneye alınıp bağlandı. Olayla ilgili olarak Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta görevlileri işlem başlattı. Soruşturma sürüyor.