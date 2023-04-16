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Giriş Tarihi: 16.4.2023 16:13 Son Güncelleme: 16.4.2023 16:17

Fethiye'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İngiliz uyruklu kadın ise göz altına alındı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesinde çalıştığı bir süper marketten saat 20.00 sıralarında çıkan 25 yaşındaki Şahinde K. motosikleti ile Fethiye merkeze doğru seyir halindeyken Ovacık mevkiinde akaryakıt istasyonu yakınında ters şeritten yola çıkmakta olan İngiliz vatandaşı 55 yaşındaki D.Z'nin kullandığı otomobile yan tarafından çarptı. Motosiklet sürücüsü bir çocuk annesi Şahinde K. ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahinde K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İngiliz uyruklu D.Z'de jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Fethiye'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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