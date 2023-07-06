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Giriş Tarihi: 6.7.2023 12:02

Fethiye'de motosiklet kazasında yaralanan kadın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 11 Mayıs günü meydana gelen kazada yaralanan Bahar Uçkun, 57 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Fethiye’de motosiklet kazasında yaralanan kadın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Feci kaza, 11 Mayıs'ta Fethiye'nin Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A.'nın kullandığı 48 AAV 531 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, E.Ö. idaresindeki 48 AED 905 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahar Uçkun, 57 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uçkun'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, naaşı bugün Foça Mezarlığı'nda defnedilecek. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi...

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Fethiye'de motosiklet kazasında yaralanan kadın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
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