Fethiye’de motosiklet kazasında yaralanan kadın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Feci kaza, 11 Mayıs'ta Fethiye'nin Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A.'nın kullandığı 48 AAV 531 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, E.Ö. idaresindeki 48 AED 905 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahar Uçkun, 57 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uçkun'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, naaşı bugün Foça Mezarlığı'nda defnedilecek. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi...