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Giriş Tarihi: 30.1.2022 10:54 Son Güncelleme: 30.1.2022 10:59

Fethiye'de muhtarın tuz isyanı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Fethiye’de muhtarın tuz isyanı

Soğuk hava ve etkili kar yağışından dolayı Fethiye Söğütlü Köyünün, giriş ve çıkış yolları ulaşıma kapandı. Yollar buz pistine döndü. Ulaşıma açılması için bir çalışma yapılmadı. Duruma çare bulamayan muhtar Sezgin Çolak isyan etti: “Ben muhtar olarak yollara tuz atacak birimi bulamadım ve mağduruz. Muğla Büyükşehir Belediyesinin yolu değilmiş. Fethiye Belediyesinin tuzu anca Üzümlü’ye kadar yetecekmiş. Yetkililerden bir an önce bu yolları tuzlamasını istiyorum.”

Muğla genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışından dolayı bazı yollarda buzlanma ve tıkanma meydana geldi. Yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahallelerde ulaşım sıkıntısı baş gösterdi. Fethiye'nin Söğütlü köyünün giriş ve çıkışları kar ve buzlanma nedeniyle kapandı. Ulaşıma açılması için bir çalışma yapılmadı.

ÇARE BULAMADI

Söğütlü Mahalle Muhtarı Sezgin Çolak, yollarda çalışma yapılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine müracaat etti. Büyükşehir belediyesi yolların kendi sorumluluğunda olmadığı için çalışma yapılamayacağı bildirdi. Yolların ulaşıma açılması için çare arayan muhtar Çolak, Fethiye Belediyesine başvurdu. Ancak belediyenin yeterli tuzu olmadığı yönünde cevap aldı.


Söğütlü Mahalle Muhtarı Sezgin Çolak

BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Köyünün yolarının açılması için yetkilere çağrıda bulunan Çolak, "Kar yağışı nedeniyle yollarımız buz pistine döndü. Ama ben muhtar olarak yollara tuz atacak birimi bulamadım ve mağduruz. Muğla Büyükşehir Belediyesinin yolu değilmiş. Fethiye Belediyesinin tuzu anca Üzümlü'ye kadar yetecekmiş. Makamına, yerine milletin seçtiği bireyler olarak saygısı olan bu millete yardımcı olun. Söğütlü mahallemin girişinde ve çıkışında yollar buzlu ve karlı. Araçla gitmek çok zor. Hastaneye gitmek istesek, ne ambulans gelebilir ne de biz bir araçla gidebiliriz. İnmeye belki iniyoruz da çıkma şansımız yok. Çok tehlikeli, buz pisti gibi. Yetkililerden bir an önce bu yolları tuzlamasını istiyorum. Çünkü bu hava şartlarında bu yol 10 güne zor açılır" dedi.

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Fethiye'de muhtarın tuz isyanı
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