Fethiye’de piton alarmı sürüyor! Endişeli mahalle halkı 4 gündür nöbette

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeni Mahallesi'nde 11 Mayıs akşam saatlerinde bir bahçeden piton yılanı kaçtı. Kaçan piton yılanından dolayı mahallede panik havası oluştu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Pitonu arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor. Mahalle halkı gece gündüz piton nöbeti tutuyor. Projektörlerle arama çalışmalarına destek veriyor. Arama çalışmalarına iş makinaları da destek veriyor.

FETHİYE'NİN 41 MAHALLESİ TEDİRGİN

Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak, piton yılanının hal bulunamadığını kaydetti. Yetkileri göreve çağıran Muhtar Kavak, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Tüm mahalle olarak yılanın yakalanmasını istiyoruz. Tüm Fethiye halk 41 mahalle bu konuda tedirgin. Sahibi varsa da çekinmesine gerek yok. Mahalleli hiçbir şekilde bir şey yapmayacak ben kefilim. Yılanın sahibi gelsin, buradan alsın gitsin" dedi.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Kaybolan piton yılanından dolayı endişelenen mahalle sakinleri, yılanın bir an önce bulunması istedi. Mahalle sakinlerinden Aydın Hancıoğlu, "Bu kayıp yılan konusunda bir yetkili gelip bize yardımcı olsun. Burada insanlar çok huzursuz. Sahibi varsa gelsin alsın. İnsanlara yazık, günah her gün bekliyorlar burada. Gece gündüz nöbet tutuyoruz. Tavuk koyduk bir şeyler yaptık. Çıkmıyor. Lütfen yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.