Fethiye’de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

K.O., D.K., K.S., M.S. ve A.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında ruhsatsız ve kaçak silah bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilere ait üç ikamet, bir depo ve iki araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 165 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tüfek fişeği, 8 adet elektronik nargile ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.