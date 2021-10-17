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Giriş Tarihi: 17.10.2021 00:03 Son Güncelleme: 17.10.2021 00:04

Fethiye’de şiddetli yağış! Sokaklar nehre döndü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de şiddetli yağış! Sokaklar nehre döndü

Muğla genelinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Tatil cenneti Fethiye’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, sokaklar göle döndü. Araçlar nehre dönen yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için etkili yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Gözde turizm merkezi Muğla'da gök gürültü sağanak yağış ve fırtına yaşandı. Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Fethiye, Bodrum ve Dalaman ilçeleriyle bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video


SU BASKINI YAŞANDI SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ


Fethiye'de uzun süren şiddetli yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, fırtınalar koptu, trafik felç oldu. Araçlar, nehre dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

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Fethiye’de şiddetli yağış! Sokaklar nehre döndü
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