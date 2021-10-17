Fethiye’de şiddetli yağış! Sokaklar nehre döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için etkili yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Gözde turizm merkezi Muğla'da gök gürültü sağanak yağış ve fırtına yaşandı. Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Fethiye, Bodrum ve Dalaman ilçeleriyle bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video



SU BASKINI YAŞANDI SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ



Fethiye'de uzun süren şiddetli yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, fırtınalar koptu, trafik felç oldu. Araçlar, nehre dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.