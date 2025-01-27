Muğla Fethiye’den acı haber: Yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı

Fethiye Yeni Mahalle 1214 Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında yaşayan Cemile (63) ile eşi Mehmet Başar'dan (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İncelemelerin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.