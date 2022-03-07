Fethiye’de su kanalına düşen kadınlar kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesinde Zeynep B. su kanalına düştü. Niğda A., arkadaşını kurtarmak için kanala atladı. O sırada bölgeden geçen bir vatandaş da kadınları kurtarmak için kanala girdi.

İhbar üzerine olay yerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 metrelik suda sürüklenen iki kadın ve onları kurtarmaya çalışan vatandaş, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kadınlara olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.