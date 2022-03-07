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Giriş Tarihi: 7.3.2022 13:56 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:08

Fethiye’de su kanalına düşen kadınlar kurtarıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de su kanalına düşen kadınlar kurtarıldı

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye’de su kanalına düşen kadınlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesinde Zeynep B. su kanalına düştü. Niğda A., arkadaşını kurtarmak için kanala atladı. O sırada bölgeden geçen bir vatandaş da kadınları kurtarmak için kanala girdi.

İhbar üzerine olay yerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 metrelik suda sürüklenen iki kadın ve onları kurtarmaya çalışan vatandaş, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kadınlara olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Fethiye’de su kanalına düşen kadınlar kurtarıldı
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