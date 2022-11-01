Fethiye’de şüpheli ölüm

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde 55 yaşındaki Memiş Dağdelen, Narcı Caddesindeki bir boş tarlada sabaha karşı pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Dağdelen, intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla oğlu R. D. ve komşusu O.A. tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Dağdelen, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma üzerine polis ekipleri, çelişkili ifadeler üzerine Memiş D'nin oğlu R.D. ile Y.C.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Y.C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.