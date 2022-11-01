Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de şüpheli ölüm
Giriş Tarihi: 1.11.2022 14:20 Son Güncelleme: 1.11.2022 14:40

Fethiye’de şüpheli ölüm

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Memiş Dağdelen’in şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de şüpheli ölüm

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde 55 yaşındaki Memiş Dağdelen, Narcı Caddesindeki bir boş tarlada sabaha karşı pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Dağdelen, intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla oğlu R. D. ve komşusu O.A. tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Dağdelen, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma üzerine polis ekipleri, çelişkili ifadeler üzerine Memiş D'nin oğlu R.D. ile Y.C.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Y.C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
Son dakika: Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de...
FETÖ’nün firar rotası
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de şüpheli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA