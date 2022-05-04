Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesi'nde meydana gelen kazada, Uygar K'nın kullandığı otomobil ile Yılmaz Ersüngü (30) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Motosiklet ile çarpıştıktan sonra aydınlatma direğini deviren otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz Ersüngü kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi de tedavileri için ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.