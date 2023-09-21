Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 21.9.2023 11:58 Son Güncelleme: 21.9.2023 12:06

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Fethiye'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi yakınındaki tek taraflı trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mezarlık caddesi kavşağından gelerek Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarını takiben, Karaçulha Kavşağına seyreden Mahinur Tiğdür'ün (35) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Tiğdür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tek taraflı ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası olayına Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri el koyarken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı!
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
İzlenme rekoru hâlâ onda
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB'nin İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç stoklandı
Karabağ’dan sonra sıra Zengezur’da...
Ziyech’in oynaması hataydı
Veda etmeye gidip dedikodusunu yaptılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA