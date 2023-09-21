Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi yakınındaki tek taraflı trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mezarlık caddesi kavşağından gelerek Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarını takiben, Karaçulha Kavşağına seyreden Mahinur Tiğdür'ün (35) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Tiğdür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tek taraflı ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası olayına Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri el koyarken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.