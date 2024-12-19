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Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:56 Son Güncelleme: 19.12.2024 14:05

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Fethiye’de meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki genç direksiyon hakimiyetini kaybedince yere savruldu. Evren Salman isimli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

İddialara göre; Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Ovacık mevkiine seyir halinde olan motosikletin sürücüsü Evren Salman (17), direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirmesi sonucu, yola savruldu. Ağır yaralanan sürücü için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Evren Salman ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmasına rağmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
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