Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

İddialara göre; Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Ovacık mevkiine seyir halinde olan motosikletin sürücüsü Evren Salman (17), direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirmesi sonucu, yola savruldu. Ağır yaralanan sürücü için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Evren Salman ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmasına rağmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.