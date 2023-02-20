Fethiye’de trafik kazası: 10 yaralı

Fethiye'de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı kazada 10 kişi yaralandı. Seda Bektaşoğlu idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda Süleyman Albayrak yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.