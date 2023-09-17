Fethiye’de WBC Profesyonel Boks Gecesi! Boks severler heyecana doyacak

Boks gecesinin en önemli karşılaşması ise 10 profesyonel maçının tamamını kazanan Fethiyeli boksör Kubilay Alcu ile Azerbaycanlı Ismat Eynullayev arasındaki WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemeri mücadelesi olacak. Bir diğer önemli müsabaka ise 11 profesyonel maçının tamamını nakavt ile kazanan Karslı boksör Arda Avcı ile şimdiye kadar 53 profesyonel maça çıkan Rauf Aghayev arasında yaşanacak. Arda Avcı kazandığı WBC Asya Superlight kemerini korumak için mücadele verecek.

Türkiye'nin en önemli kadın boksörlerinden biri olarak gösterilen ve WBC altın kemer sahibi Seren Ay Çetin de Orka Boks Gecesi'nde ringe çıkacak boksörler arasında yer alıyor. WBC'de finale yükselmeyi başaran ilk Türk boksör olan Çetin, profesyonel boks kariyerindeki 11 maçının tamamını kazandı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle 1.5 yıldır ringlerden uzak kalan Tarık Sözer, olimpik sporcular Fatih Keleş ve Yakup Şener de Boks Gecesi'nde ringe çıkacak. Gecenin promotörlüğünü ise Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı üstlenecek.

"YAKLAŞIK 1 YILDIR BU ORGANİZASYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ VE ÇOK HEYECANLIYIZ"

Uzun uğraşlar sonunda Serdar Avcı'nın destekleri ile ülkemizde kurulan Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun girişimleri sonucu bu müsabakaları Türk hakemler yönetecek. 2022 yılında Dünyanın en büyük federasyonu olan WBC'nin onay vermesi ile ülkemizde kurulan Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun bünyesindeki hakemlerin yöneteceği maçlar tüm dünya tarafından tek resmi kayıt boks sistemi olan Boxrec rating sıralamasına girecek. WBC Türkiye ayağının verdiği lisanslarla sporcularımız dünyanın her yerinde ringe çıkabiliyorlar.

Organizasyon için büyük bir çaba harcadıklarını belirten Orka Oteller Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük boks federasyonlarından biri olan WBC'yi Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muhammed Ali, Tyson Fury ve Mike Tyson gibi isimler de mücadele verip WBC'de dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Yaklaşık 1 yıldır bu organizasyon için çalışıyoruz ve çok heyecanlıyız" dedi.

"SPORA TEŞVİKİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Organizasyonun Türkiye'de son yıllarda yapılmış en büyük boks organizasyonu olduğuna dikkat çeken Torunoğulları, "Las Vegas'ta maçlara gidiyordum. Oradaki ambiyans ilgimi çekti. Maçları izlerken bu şovu Türkiye'ye taşıyabiliriz diye düşündüm ve girişimlere başladım. Orka Oteller Grubu olarak sporun her alanına destek veriyoruz. Spor alanında yapacağımız bu tip organizasyonlarla spora teşviki artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI VE YERLİ BOKS SEVERLER OYNANACAK MAÇLARA CİDDİ BİR İLGİ GÖSTERİYOR"

Sporseverlere muhteşem bir gece yaşatmak için son hazırlıkların yapıldığını aktaran Torunoğulları, "Yabancı ve yerli boks severler oynanacak maçlara ciddi bir ilgi gösteriyor. Aldığımız geri dönüşlere göre misafirlerimizin yüzde 60'lık bölümü yerli olacak. Yurt dışından özel olarak maçı izlemeye gelen yabancı izleyiciler de var" şeklinde konuştu.

"TÜM FETHİYELİLERİ VE BOKS MERAKLILARINI BU ÖNEMLİ GECEYE DAVET EDİYORUM"

Maça dair değerlendirmelerde bulunan Kubilay Alcu, "WBC'de dövüşmek benim için çok büyük bir gurur. 1 yıl önce bu proje hakkında Ercan Torunoğulları ile görüşmüştük. WBC Federasyonu ile görüşmeler sağladı. Bu büyük organizasyonun Fethiye'de yapılmasını sağladı. Profesyonel boks kariyerime 10'a 0'lık bir skorla UBO, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak yenilgisiz devam ediyorum. Kariyerimin en önemli maçlarımdan bir tanesi çıkacağım. Kendi evimizde bu maça çıkmak beni çok mutlu etti. Bu organizasyon için büyük çaba harcayan Torunoğulları ailesi ve Ercan Torunoğulları'na çok teşekkür ediyorum. Tüm Fethiyelileri ve boks meraklılarını bu önemli geceye davet ediyorum" dedi.

17 Eylül'de gerçekleşecek olan organizasyon canlı olarak yayınlanacak