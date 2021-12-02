Fethiye’de yabancılardan çevre temizliği

Tatil cenneti Fethiye'de yerleşik yaşayan yabancılar gruplar halinde, çevre temizliği yaptı. Temiz bir çevre için sosyal medyada Keep Fethiye Clean adıyla grup oluşturan gönüllüler, grubunu giderek genişletti.

Yöre halkı ve belediye ekipleriyle koordineli bir şekilde, doğa harikası bölgeyi temizlemeye başladı. Kimi zaman ormanlık alanlarda çöp topladı, kimi zaman denize açıldı. Cennet koyları temizledi. Çevre gönüllüleri son olarak Fethiye Çiftlik Mahallesi'ndeki Akmaz plajı ve çevresindeki ormanlık alanlarda çöp topladı.



Gönüllüer, ağlarını çöp toplamak için attı. Denizden plastik atıkları toplayan gönüllüler, bölgenin doğa harikası bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti. Faaliyetlerini sosyal medyadan paylaşan gönüllüler, "Akmaz plajındaki temizliğimizi yaptık. Çok daha fazla çanta toplandı, ancak çöp kutularına geri taşınamayacak kadar ağır oldukları için belediyenin alması için sahile bırakıldı. Bugünün nasıl geldiğine dair tüm güzel insanlara teşekkürler!" ifadelerini kullandı.