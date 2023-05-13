Fethiye’de yüzlerce kişi TOGG’u karşıladı

Fethiye'de yaşayan vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atarak TOGG'un etrafını sararak sevgi gösterisinde bulundu. 48 TOGG 48 plakalı aracı görmek için Fethiye'de izdiham yaşandı.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili TOGG; geçtiğimiz mart ayında seri üretime başladı ve yakın zamanda binlerce yerli araç banttan indirildi. Beşkaza meydanında yüzlerce vatandaş tarafından Türk Bayraklarıyla karşılanan TOGG'un etrafında meşaleler yakıldı.

Yüzlerce vatandaş cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı ve video çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Güçlükle Fethiye şehir merkezinde ilerleyen Türkiye'nin milli gururu TOGG; yoğun kalabalık eşliğinde Beşkaza meydanına gelerek, Atatürk Anıtı önüne çekildi. Türkiye'nin gururu TOGG'u görebilmek için yüzlerce vatandaş akın etti.

TOGG'un Beşkaza meydanı Atatürk anıtı önünde gerçekleşen buluşma etkinliğine; AK Parti Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli'de katılarak vatandaşların sevincini paylaştılar. Vatandaşlar TOGG'u görmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere minnettar olduklarını dile getirdiler.