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Giriş Tarihi: 21.2.2023 19:50 Son Güncelleme: 21.2.2023 20:18

Fethiye’deki feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti

Fethiye'de iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Fatih Otrar hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’deki feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti

Fethiye Çamköy Mahallesindeki kavşakta, çevre yolunda Muğla istikametine seyir halinde olan E.U. idaresindeki otomobil ile Ahmet Fatih Otrar'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Ahmet Fatih Otrar, aynı yönde seyir halinde olan B.S.G., idaresindeki otomobilin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Otrar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otrar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Fethiye’deki feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti
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