Fethiye’deki kıskançlık cinayetinde karar çıktı

Fethiye Yeni Mahallede 29 Mart 2021'de yaşanan olayda Mustafa Cömert, 4 yıldır birlikte yaşadığı Azeri sevgilisi Nazifa Mustafayeva ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Selim Akyüz'le tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Akyüz, cebinden çıkardığı bıçakla önce Cömert'i, sonra da kendisine engel olmak isteyen yanındaki Nazifa'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cömert hayatını kaybetti. Nazifa ise uzun süre tedavi görmüştü. Tutuklanıp ceza evine konulan katil zanlısı Selim Akyüz, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde iki kez müebbet hapis cezasıyla yargılandı.

27 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Selim Akyüz'ün maktul Mustafa Cömert'i kasten öldürdüğü, gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırırken, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiğine kanaat getirerek indirime gidip 18 yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanık Akyüz ayrıca bıçakla yaraladığı Nazifa Mustafayeva'ya yönelik kasten öldürme suçunu işlemekten müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından ve haksız tahrik altında işlenmesinden dolayı da indirime gidip 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akyüz, öldürme ve yaralamaktan dolayı toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.