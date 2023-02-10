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Giriş Tarihi: 10.2.2023 21:00

Fethiye'ye getirilen depremzedeler KYK yurtları ve otellere yerleştiriliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesine getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ve turistik otellere yerleştirildi.

AA
Fethiye’ye getirilen depremzedeler KYK yurtları ve otellere yerleştiriliyor

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da depremi yaşayan 140 kişi, AFAD, Muğla Valiliği ve Fethiye Kaymakamlığının koordinesinde ilçeye getirildi. Depremzedelerin ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde kayıtları yapıldı.

Vatandaşlar, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman kız ve erkek yurtları ile turistik otellere yerleştirildi.

140 depremzedenin barınma, sağlık, gıda ve giyecek ihtiyaçları, kaymakamlık tarafından kurulan yardım merkezlerince karşılanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de depremzede çocuklar için derslik oluşturulacağı bildirildi.

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Fethiye'ye getirilen depremzedeler KYK yurtları ve otellere yerleştiriliyor
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