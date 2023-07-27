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Giriş Tarihi: 27.7.2023 09:31 Son Güncelleme: 27.7.2023 09:43

FETÖ AVM'leri mesken tuttu... Ya tuvaletteler ya mescitte

İstanbul merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda detaylar gelmeye devam ediyor. Örgüt mensubu olarak yakalanan ve itirafçı olan örgüt elemanları güncel yapılanmanın detaylarını anlattı. Daha önceden AVM tuvaletlerini para transfer merkezi olarak kullanan örgüt elemanlarının aynı şekilde yine AVM'lerde bulunan mescitleri de para transferi için kullandıkları ortaya çıktı. İstanbul'daki çeşitli alışveriş merkezlerinin mescitlerinde para dağıtımı yaptığı polisin takibiyle tespit edilen İlias Manakhov tutuklandı. Şüpheli hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
FETÖ AVM’leri mesken tuttu... Ya tuvaletteler ya mescitte

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda; örgütün son dönemlerde yeniden yapılanma içerisine girdiği ve faaliyetlerine hız verdiği, örgüt yönetici ve üyelerinin sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ'nün amaç edindiği gayeleri benimseyerek hiyerarşik yapıya dâhil olduğu belirlendi.

DEŞİFRE SONRASI TEKRAR ÖRGÜTLENMEYE ÇALIŞIYORLAR

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan binlerce operasyona rağmen örgütü etkin halde tutmaya çalışan üyeleri yeni yöntemler doğrultusunda örgüt faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. FETÖ, örgüt içerisinde yaşanan çöküşü minimum dereceye indirmek için, örgüt kapsamında adli işlem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan şahıslardan firar olarak aranan, tahliye olan ya da olmayan ve halen örgüte sadık olan mensuplarına finans desteği sağlamak amacıyla hücre şeklinde para transferleri gerçekleştiriyorlar.

TALİMAT YURTDIŞINDAN

İstanbul polisinin aktif operasyonları neticesinde alışveriş merkezlerinin tuvalet ve mescitleri adeta buluşma yeri olarak kullanan örgüt üyelerinin bu talimatı yurtdışında sorumlu oldukları kişiden aldığı ve uygulamaya geçirdiği belirlendi. Bu kapsamında gözaltına alınan İlias Manakhov, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında İlias Manakhov, hakkında örgüt üyeliği suçu kapsamında iddianame düzenledi. Savcılık iddianamede FETÖ'nün güncel yapılanma içerisinde olduğuna dikkat çekerek örgüt üyelerinin yurtdışından yönetildiği, üyeleri görüntülü arama ile telefonla bağlayarak buluşturdukları, bu kapsamda hts kayıtlarına düşmemeleri için önlem alındığı anlatıldı.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede ayrıca paraların yurtdışından havala sistemi ile Türkiye'ye getirildiğine dikkat çekilerken FETÖ'nün ayakta durabilmesi için para dağıtımı yaptığı ancak paranın kaynağının belli olmadığı belirtildi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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FETÖ AVM'leri mesken tuttu... Ya tuvaletteler ya mescitte
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