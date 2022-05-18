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Giriş Tarihi: 18.5.2022 17:13 Son Güncelleme: 18.5.2022 17:14

FETÖ davasında 2 sanık 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FETÖ davasında 2 sanık 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanığın yargılandığı davada 2 sanık 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar M.I, D.E, İ.T, E.A, M.K, M.Ü, A.Ç, E.B, A.K, P.A. E.A, R.O. ve T.B. ile avukatları hazır bulundu. A.B. ve avukatı ise İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan E.Y, Z.K, T.T, M.B, A.U. ve S.Y.A. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan M.B. ve S.Y.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirtilen M.B'nin tutuklanmasına hükmederek, yakalama kararı çıkartan mahkeme heyeti, S.Y.A. hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı getirilmesine, diğer sanıkların beraatine karar verdi

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FETÖ davasında 2 sanık 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı
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