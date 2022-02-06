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Giriş Tarihi: 6.2.2022 14:20 Son Güncelleme: 6.2.2022 14:22

FETÖ firarisi komiser Ceylanpınar’da yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
FETÖ firarisi komiser Ceylanpınar’da yakalandı

FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa. nın Ceylanpınar’ ilçesinde yakalandıAntalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’ Şanlıurfa. nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser A.A.'nın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, fiziki takip başlattı.

Şahsın kırsaldaki bir eve gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda A.A. isimli şahıs yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, buradan da Tutuklanan A.A Şanlıurfa kapalı Cezaevine gönderildi.

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FETÖ firarisi komiser Ceylanpınar’da yakalandı
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