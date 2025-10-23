Haberler Yaşam Haberleri FETÖ firarisi saklandığı bodrum katında kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:20

FETÖ firarisi saklandığı bodrum katında kıskıvrak yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin titiz takibi sonucu saklandığı apartman bodrumunda kıskıvrak yakalandı.

Kırşehir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.O. isimli şahıs, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı istihbarat çalışması sonucu yakalandı.Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan firari hükümlünün şehirde gizlendiği yönünde istihbarat elde eden Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir operasyon başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Ö.O.'nun daha önce görev yaptığı Kırşehir'de bir apartmanın bodrum katında saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen ani operasyonda firari şahıs saklandığı bodurum katında gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Firari hükümlü Ö.O.'nun geçmişte Kırşehir'de görev yaptığı, daha sonra görev yerinin değiştiği, ancak firari sürecinde yeniden eski görev yeri olan Kırşehir'e dönerek saklandığı öğrenildi.

