FETÖ operasyonuna 17 tutuklama…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ içerisinde sözde "Sorumlu" düzeyde faaliyetler yürüten, FETÖ üyesi kişilerle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran 43 kişi; İstanbul, Ankara, Denizli, Düzce, Eskişehir, Kocaeli ve Muğla İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Askeri Okul Giriş Sınavları'nda aday numaraları üzerinden kodlama yapılmak suretiyle FETÖ üyelerine Askeri Okullara Giriş Mülakat Sınavları'nda öncelik sağlandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. 16 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 10 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.