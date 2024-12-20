FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün sözde "Mahrem" sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek kurum sınavlarına hazırlanmak için FETÖ'ye ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri saptanan, haklarında itiraf derecesinde ifade ve beyanlar bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

11 TUTUKLAMA

Aralarında Gelir Uzmanı, Vergi Müfettişi ve Göç Uzmanları'nın bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 11 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.