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Giriş Tarihi: 20.12.2024 20:00 Son Güncelleme: 20.12.2024 20:07

FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün sözde "Mahrem" sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek kurum sınavlarına hazırlanmak için FETÖ'ye ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri saptanan, haklarında itiraf derecesinde ifade ve beyanlar bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

11 TUTUKLAMA

Aralarında Gelir Uzmanı, Vergi Müfettişi ve Göç Uzmanları'nın bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 11 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
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