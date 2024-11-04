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Giriş Tarihi: 4.11.2024 17:31 Son Güncelleme: 4.11.2024 18:20

Fetö operasyonunda: 2 tutuklama 1 ev hapsi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fetö operasyonunda: 2 tutuklama 1 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet mahrem ve askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilere 1 Kasım günü sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ TUTUKLAMA BİR EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Geriye kalan şüpheliler ise İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İki şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin ev hapsine, diğer şüphelilerin ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

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Fetö operasyonunda: 2 tutuklama 1 ev hapsi
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