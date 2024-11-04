Fetö operasyonunda: 2 tutuklama 1 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet mahrem ve askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilere 1 Kasım günü sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ TUTUKLAMA BİR EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Geriye kalan şüpheliler ise İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İki şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin ev hapsine, diğer şüphelilerin ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.