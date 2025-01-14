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Giriş Tarihi: 14.1.2025 10:00 Son Güncelleme: 14.1.2025 10:01

FETÖ operasyonunda 40 gözaltı: Aralarında kamu görevlisi var

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik  düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında kamu görevlileride yer alıyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
FETÖ operasyonunda 40 gözaltı: Aralarında kamu görevlisi var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma neticesinde 2 Astsubay, 10 polis memuru, 3 ihraç edile polis memuru, 2 Araştırma Görevlisi, İcra Müdürü , Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı, öğretmen, doktor ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri olmak üzere toplamda 50 şüphelinin alınan HTS raporlarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde görevli oldukları tespit edilen örgüt mensuplarıyla 'yoğun irtibat' kayıtları bulunduğu tespit edildi.

İTİRAFÇI BEYANLARI VAR

Şüphelilerden bazılarının örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine dair itirafçı beyanları ile ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları bulunduğu kaydedildi.


40 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ operasyonunda 40 gözaltı: Aralarında kamu görevlisi var
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