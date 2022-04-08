FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yapılan operasyonda, örgütün cezaevinde üyelerinin sözde mağdur ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen ve gözaltına alınan 1'i ABD uyruklu 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin, cezaevinde bulunan FETÖ örgüt üyelerinin sözde mağdur ailelerine yüklü miktarda para dağıttığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda, ABD vatandaşı M.M.A'nın İstanbul'da ikamet ettiği, tutuklu bulunan FETÖ/PDY örgüt üyelerinin sözde mağdur ailelerine verilmek üzere yüklü miktarda para dağıttığı ve bu paraların bir kısmının ise EFT işlemi yoluyla Amerika'dan bizzat hesabından yönlendirdiği tespit edildi. Talimatın Avrupa ve ABD'de yaşayan ve Türkiye'den firar etmiş örgüt mensuplarınca verildiği ortaya çıktı.

Edinilen istihbarı bilgiye göre, İstanbul-Mersin arası araçla yola çıkarak güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerine 200 bin dolar civarında para dağıttığı, bu sayede paraların talimat üzerine belirlenen bir noktaya bırakıldığı ve paraları alanla-verenin birbirini görmediği belirlendi. Bu sayede FETÖ terör örgütü kadrolarının diri tutmaya çalışarak örgüt üyelerinde olası bir çözülmenin engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin Merkezli yapılan operasyonda Balıkesir ve İstanbul'daki şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı operasyon düzenleye polis ekipleri, 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 2 adet 1 dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T, H.T. , H.Ç., L.C., M.Ö., M.M.Ş., M.M.A. adli kontrol kararıyla serbest kalırken, M. Ş., İ.A., O.A.G., V.K. ve B.U.K. tutuklandı.