FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Gaziantep'te polisin düzenlediği FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem ve eğitim yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelemesi sonucunda örgütün Emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içinde yer aldıkları belirlenen 7 kişiye operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.