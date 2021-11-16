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Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:00 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:03

FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Gaziantep’te polisin düzenlediği FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem ve eğitim yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisin düzenlediği FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem ve eğitim yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelemesi sonucunda örgütün Emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içinde yer aldıkları belirlenen 7 kişiye operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
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