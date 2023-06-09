FETÖ operasyonunda hükümlü ihraç polisler yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'den aranması ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3'ü ihraç polis, 1'i askeri okuldan atılan astsubay olmak üzere 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada söz konusu zanlıların örgüt talimatları doğrultusunda yurtdışına kaçmaya ya da gaybubet evlerine geçmeye çalıştığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, 6 kişiyi adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.

BYLOCK VE BANKASYA

Emniyete götürülen ihraç polis memurları Mustafa B.'nin 7 yıl 6 ay, Bilal K., Cumali T. ile esnaf Mustafa K.'nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları belirtildi. Hükümlülerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, haklarında sohbet toplantılarına katıldıklarına dair teşhis ve ifade bulunduğu, örgüt elebaşının talimatları üzerine BankAsya'daki hesaplarında artırım yaptıkları saptandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca şüphelilerden astsubay öğrencisi A.K.'nin, örgütle iltisaklı olduğu belirlenerek askeri okuldan atıldığı, esnaf L.L.'nin ise sohbet toplantılarına katıldığına dair hakkında ifade bulunduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa B., Bilal K., Cumali T. ile Mustafa K. cezaevine gönderilirken, adliyeye sevk edilen A.K. ile L.L. ise serbest bırakıldı.