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Giriş Tarihi: 16.10.2024 15:00 Son Güncelleme: 16.10.2024 15:14

FETÖ operasyonunda itirafçılar 133 isim verdi

FETÖ’nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerde 12’si itirafçı olarak 133 kişinin ismini verdi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ operasyonunda itirafçılar 133 isim verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığını yapılanmasında 8'i mahrem imam, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

133 İSİM VERDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 33 şüpheli i Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunda 12 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu. Şüpheliler FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde olduklarını bildikleri 133 isim verdi. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ operasyonunda itirafçılar 133 isim verdi
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