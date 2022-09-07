FETÖ sanığının avukatı heyete saldırdı!

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı tutuklu bulunan FETÖ sanığını hapis cezasına çarptırınca duruşmanın sonunda avukatın tehditlerine maruz kaldı. Mahkeme heyeti duruşmanın bittiğini avukatın dışarı çıkmasını istemesine rağmen Avukat Ömer Cihad Bekaroğlu heyete yönelik tehditler savurmaya devam etti.

FETÖ SANIKLARINA 6 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan bir duruşmada FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklu olarak yargılanan Asiye E. ve Rabia Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda FETÖ sanığı Rabia Y. ve Asiye E.'ye FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçu kapsamında toplamda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"SİZİNLE TEK TEK GÖRÜŞECEĞİM"

Duruşmanın sona ermesinin ardından Rabia Y.'nin avukatı Ömer Cihad Bekaroğlu duruşma savcısına hitaben ''Bu kızdan ne istiyorsunuz, derdiniz ne sizin, söyleyin de anlayalım, sizinle çok net tek tek görüşeceğim, bu is biter, ben başkasına benzemem, birebir görüşeceğim, hepinize göstereceğim'' seklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu.

AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA

Duruşma savcısı avukata hitaben duruşmanın bittiği, salon dışına çıkması istemesine rağmen öfkeye kapılan Bekaroğlu bu kez avukat masasına oturmaya çalışarak tehdit içerikli sözlerini sarf etmeye devam ederek, "Ben kimseye benzemem, gel simdi görüşelim dışarıda, gel gel bekliyorum, dışarıda bekliyorum, siz hâkim savcı değilsiniz, insan değilsiniz. Tek tek hepiniz hayvansınız, evet hayvansınız.'' seklinde tehdit ve hakaretlerini sürdürerek, güvenlik görevlileri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Heyet, zapta geçirdiği avukatın tehdit ve hakaret içerikli sözlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek suç duyurusunda bulundu.

1 YIL 6 AY 15 GÜN HAPSE ÇARPTIRILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda avukat Ömer Cihad Bekaroğlu hakkında 'Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevinden Dolayı Hakaret ve Tehdit' suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkmesinde yapılan yargılama sonunda Bekaroğlu hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında 1 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine karar verildi.