‘FETÖ soruşturması var’ diyerek dolandıran dernek başkanı tutuklandı

Gaziantep'te bir vatandaşı arayan bir dernek başkanı "Çocuklarının hakkında FETÖ soruşturması var. Çocuğunuzu bundan kurtarmak için bazı kişilere para vereceğiz" diyerek farklı zamanlarda toplam 540 bin lira para aldı. Dernek başkanı tarafından dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelinin mağdur vatandaştan tekrar para talebinde bulunması üzerine adli makamların koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonla şüpheli şahıs 20 bin TL nakit parayı aldığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Vatandaşları uyaran İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Benzer dolandırıcılık olaylarına maruz kalan vatandaşlarımızın Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na müracaat etmeleri önemle rica olunur" denildi.