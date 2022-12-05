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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:28

FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı! Sahte yurt dışı kimlikler ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan, meslekten ihraç 1 teğmen ve 3 astsubayın da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 13 kişi yakalandı. Şüphelilerde çeşitli ülkeler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.

DHA
FETÖ üyeleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı! Sahte yurt dışı kimlikler ele geçirildi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Mavişehir'de kaçakların bulunduğunu belirledi. Dün saat 14.30 sıralarında bölgeye intikal eden ekipler 3'ü çocuk 1'i kadın 12 kişinin özel tekneye bindiğini, 1 şüphelinin de karada olduğunu tespit etti. Polis şüphelileri durdurdu. Şüpheliler üzerlerindeki aramada Almanya, İspanya ve Belçika'ya ait sahte kimlik kartları bulundu.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen teğmen Cüneyt B., astsubay Özgüven Mustafa E., astsubay Ertekin Y., astsubay Ercan Ö. ile farklı mesleklerden özel sektör çalışanı Özgür Ş., Gökhan K., Ahmet S., Ramazan T., Enes Ö., ihraç astsubay Özgüven Mustafa E.'nin eşi Sibel Şahin E. ve çocukları M. Y. E. (9), A. Y. E. (12) ve Y. E. (14) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı! Sahte yurt dışı kimlikler ele geçirildi
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