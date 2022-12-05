FETÖ üyeleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı! Sahte yurt dışı kimlikler ele geçirildi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Mavişehir'de kaçakların bulunduğunu belirledi. Dün saat 14.30 sıralarında bölgeye intikal eden ekipler 3'ü çocuk 1'i kadın 12 kişinin özel tekneye bindiğini, 1 şüphelinin de karada olduğunu tespit etti. Polis şüphelileri durdurdu. Şüpheliler üzerlerindeki aramada Almanya, İspanya ve Belçika'ya ait sahte kimlik kartları bulundu.