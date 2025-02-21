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Giriş Tarihi: 21.2.2025 10:23 Son Güncelleme: 21.2.2025 10:36

FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay N.D., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.D., tamamlanan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırıkkale’de yakalandı
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