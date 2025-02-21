FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay N.D., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.D., tamamlanan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.