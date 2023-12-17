FETÖ üyesi firari hükümlü polis ve öğretmen yakalandı

Adana'da haklarında terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksü ile ihraç öğretmen Muhammet Yaşar, polis tarafından yakalandı. Örgüt adına para toplamak ve komiserlik sınav sorularını almak gibi suçları işleyen Göksu ile öğretmenlerden sorumlu imam olduğu tespit edilen Yaşar cezaevine gönderildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Muhammet Yaşar ile Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu'nun Adana'da saklandığı tespit edildi.

ÖĞRETMENLERDEN SORUMLU

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için harekete geçti. Polis, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olan ve Konya'da öğretmenlerden sorumlu imam olduğu öğrenilen Muhammet Yaşar'ı Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde bir evde saklanırken yakaladı.

SINAV SORULARINI ALAN KİŞİ

TEM ekipleri ayrıca Bylock kullanıcısı, sohbet ağabeyi, terör örgütü FETÖ adına para topladığı ve komiserlik sınav sorularını alan kişi olduğu tespit edilen ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu'yu Fevzipaşa Mahallesi'nde araç içinde yakalayarak gözaltına aldı. İki firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.