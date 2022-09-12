FETÖ üyesi Trabzon Havalimanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında FETÖPDY "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan ve Almanya'dan Turkiye'ye gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde Araştırma görevlisi Enes Y. (31),Trabzon havalimanı Dış Hatlar yolcu bölümünden ülkeye giriş yaparken yakaladı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri tarafindan gözaltına alınan şüpheli Enis Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.