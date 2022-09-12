Haberler Yaşam Haberleri FETÖ üyesi Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 19:32 Son Güncelleme: 12.9.2022 19:42

FETÖ üyesi Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla hakkında arama kararı olan kişi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
FETÖ üyesi Trabzon Havalimanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında FETÖPDY "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan ve Almanya'dan Turkiye'ye gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde Araştırma görevlisi Enes Y. (31),Trabzon havalimanı Dış Hatlar yolcu bölümünden ülkeye giriş yaparken yakaladı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri tarafindan gözaltına alınan şüpheli Enis Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Emekli promosyon 2022 fırsatları banka banka duyuruldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, başvurular ne zaman bitecek?
Jandarma uzman erbaş alımı yapıyor! 2022 JGK Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri ile başvuru nasıl yapılır?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
GSB personel işçi alımı e-Devlet başvuru ekranı - şartları 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel işçi alımı başvuru başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belli oldu! 2022 TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? TOKİ başvuru ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ üyesi Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA