FETÖ uzmanı Başsavcıvekilinden 281 sayfalık çalışma raporu

İstanbul'da çok önemli FETÖ soruşturmalarını yürüttükten sonra 3 yıl önce İzmir'e atanan Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, örgüt ile ilgili 281 sayfalık detaylı bir çalışma raporu hazırladı. Tuncay raporun önsöz bölümünde çarpıcı ifadelere yer verdi. Önsözde, "Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in "Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın! Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin" şeklinde talimatları oldu. Devlet kurumlarına sızan kamu görevlisi görünümlü FETÖ/PDY mensupları bir kaç yıllık süreç içerisinde ülkemizde istikrarsızlık yaratarak hükümeti devirme amacı doğrultusunda girişimlerde bulundu. 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan kurgu delillerle ve usule aykırı yöntemle tutuklanmaya çalışıldı. 2013'te Gezi Parkı eylemleri, doğrudan hükümet görevlilerini hedef alan 17-25 Aralık 2013 tarihli sözde yolsuzluk soruşturmalarında örgüt üyeleri etkin rol oynadı. Başarısızlıkla sonuçlanması üzerine en geniş çaplı silahlı eylemi olan darbeye kalkışmışlardır" ifadeleri yer aldı.

UNUTULMAYACAKSINIZ

Can Tuncay ayrıca önsözde, "Çalışmamızda öncelikle terör örgütünün genel yapısı kısaca anlatıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisindeki Yapılanmasına, "cebir ve şiddet" unsuru olarak darbe girişiminin terör örgütü faaliyeti olduğuna dair konuyla ilgili soruşturmalardan derlenen deliller ile darbe girişimi öncesi söz konusu unsurun ayrılmaz bir parçası olan "yargı ve emniyet gücünün kullanılması" örneklerine ve son olarak önemi yukarıda istatistiklerle anlatılan "sabit hat" soruşturmalarına yer verilecektir. Çalışmada ülke genelindeki adli ve kolluk birimlerince hazırlanan raporlar ve kararlar ile soruşturmalar/ kovuşturmalar kapsamında alınan ifadelerden kaynak olarak yararlanılmıştır. Bu vesileyle; Devletimizin bekası ve demokrasimizin ilelebet yaşaması için terör örgütünün en büyük ölçekte silahlı eylemi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak mücadele eden şehitlerimiz ve gazilerimiz ile terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kumpas davaları ve silahlı eylemler sonucu yaşamını yitirenleri saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Unutulmayacaksınız" sözlerine yer verdi.

TSK'DAKİ ÖRGÜTLENMEDE DÖNÜM NOKTASI: 28 ŞUBAT SÜRECİ

Can Tuncay, örgütün TSK içerisindeki örgütlenmesindeki önemli bir dönüm noktası olan 28 Şubat sürecinden de bahsetti. Tuncay raporda, "Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irtica iddiasına karşı, ordu ve bürokrasi merkezli süreç olarak ifade edilebilecek 28 Şubat süreci Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçtir. Yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır. Bu dönem başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi uygulamalara sahne olmuş, başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmış ve çok sayıda kamu personeli işinden atılmıştır. 28 Şubat sürecinde dikkat çeken isimlerden biri de terör örgütü lideri Fetulllah Gülen olmuş. 11 Ocak 1997'de Necmettin Erbakan'ın Ramazan nedeniyle 51 tarikat ve cemaat liderini Başbakanlık Konutu'na çağırdığı iftara yemeğine davete icabet etmemiş, 29 Mart 1997'de örgütün yayın organı Samanyolu TV'de katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasete müdahale etmek ve muhtıra vermekle eleştirenlere karşı 'Asker demokratik yollarla sorunların çözümünü istedi' şeklinde söylemde bulunmuştur. 28 Şubat sürecine ilişkin yukarıda yer verilen tespitler ve örgütte askeriyeden sorumlu yöneticilik yapmış şahsın beyanlarından; söz konusu süreçte irticayla mücadele adı altında kendi inançlarına göre dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan başta asker şahıslar olmak üzere kamu görevlilerinin hayat ve inanç tarzlarına müdahale edilmek suretiyle tasfiye edilerek bu süreçte örgütsel gizlilik kuralları gereği 32 "tedbir" adı altında kendilerinin ve ailesinin hayat tarzını değiştiren, bir anlamda "takıyye" yapan örgüt mensuplarının önünün açıldığı, yaşanan sürecin örgütün Silahlı Kuvvetler içerisindeki kadrolaşmasında önemli bir dönüm noktası olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ADİL ÖKSÜZ GÜLEN'E DARBE PLANINI ONAYLATTI

Çalışma raporunda 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı ismi Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Başsavcıvekili Tuncay, raporunda firari Namık kod adlı Adil Öksüz'ün koordinesinde gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili detaylara yer verdi. Raporda, "Adil Öksüz, darbe girişiminden önce 11 Temmuz 2016'da ABD'ye giderek terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e darbe girişimi planının son halini onaylattı. Onun talimatıyla yine ülkemize dönerek bizzat icrasında yer alarak yönettiği Ankara'da adli makamlar tarafından 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılması akabinde firar etti" sözleri yer aldı.