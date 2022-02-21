FETÖ ve PKK operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 2 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye adli makamlarca işlem yapıldı.

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise 10 ay 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.