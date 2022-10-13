FETÖ yalanıyla hasta kadını dolandırdılar

AnkaraÇankaya'da yalnız yaşayan kanser hastası S.İ.'yi (68) arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere ailesinden miras kalan 142 bin 500 doları verdi. Yaşlı kadın bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan S.İ., polise gitti. Adana Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Serhat E. (19) ile İbrahim Halil A.'nın (18) içinde bulunduğu otomobili uygulama noktasında durdurup gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada S.İ.'nin 142 bin 500 doları kaputun içine gizlenmiş halde bulundu. İki kişi tutuklanırken para S.İ.'ye teslim edildi.